Белград, , 14:37 — REGNUM Свой предстоящий визит в Сочи обсудил с российским послом в Белграде Александром Боцаном-Харченко президент Сербии Александар Вучич.

«Одной из тем встречи была подготовка рабочего визита президента [Сербии Александра] Вучича в Россию 4 декабря и его разговора с президентом [России Владимиром] Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера, опубликованном 21 ноября.

Стоит отметить, что 17 ноября на хостинге YouTube была выложена видеозапись, на которой, как утверждается, якобы происходит подкуп офицера Армии Сербии бывшим помощником военного атташе при посольстве РФ подполковником Георгием Клебаном.

В связи с данным инцидентом Вучич созвал Совет нацбезопасности.