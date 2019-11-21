Варшава, , 14:21 — REGNUM Краковский суд приговорил к месяцу ограничения свободы и 20 часам принудительных общественных работ местного жителя, который топил печь в своём доме дровами и углём. Об этом сообщил пресс-секретарь краковской городской полиции Марек Анёл.

«Суд признал, что обстоятельства происшествия и вина обвиняемого не вызывают сомнения, и счел этот поступок преступлением в связи с постановлением Сейма Малопольского воеводства от 15 января 2016 года о введении на территории Городской гмины Краков ограничений в сфере эксплуатации установок, в которых происходит сжигание топлива», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

Обвиняемый топил печь дровами и углём, нарушая тем самым положение антисмоговой резолюции. Нарушение было выявлено во время проверки, проведённой пожарной инспекцией.

С 1 сентября 2019 года на территории города Кракова запрещено использовать для отопления в печах и каминах твёрдое топливо. Запрет касается не только печей и каминов, но также и стационарных грилей, в том числе и в точках общепита. В отопительных установках разрешается использовать только природный газ или печное топливо (лёгкий мазут). Штраф за нарушение может составлять до 5 тысяч злотых (около 1300 долларов).