Москва, , 14:19 — REGNUM В администрации президента не стали комментировать заявления российских авиакомпаний о понесённых из-за запрета на авиасообщение с Грузией убытках. С этим вопросом пресс-секретарь российского лидера посоветовал журналистам обратиться в Министерство транспорта РФ.

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«Кремль разделяет обеспокоенность за безопасность наших граждан, а все остальные вопросы — к нашему транспортному ведомству», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, российские авиакомпании оценили потери от запрета на полёты в Грузию, введённый летом 2019 года, примерно в 3,2 млрд рублей. В компаниях заявили, что самолёты, которые должны были выполнять рейсы в Грузию, до августа простаивали, и переориентация их на другие направления потребовала снижения цен на билеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. В столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией. Председатель Европейского совета Дональд Туск расценил введённый Россией запрет на прямые авиаперелёты с Грузией как неоправданное решение.

Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, в октябре эту страну посетили 79,4 тыс. туристов из России, что на 26% меньше, чем годом ранее. Общее число международных поездок из России в Грузию сократилось в октябре на 15% и составило 118,2 тыс. человек.

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