Тбилиси, , 14:17 — REGNUM У здания Тбилисского городского суда прошла шумная акция протеста. Небольшая группа активистов попыталась закрыть входную дверь в здание на замок, однако полиция воспрепятствовала их планам. Произошло несколько стычек с полицией. Об этом 21 ноября сообщает Sputnik.

Напомним, сегодня ночью суд вынес приговор одиннадцати задержанным в ходе разгона акции протеста в Тбилиси 18 ноября. Их признали виновными неподчинении сотрудникам правопорядка и хулиганстве. Одного оштрафовали, остальные десять получили административное заключение на от трех до 13 дней. Еще одному задержанному было сделано предупреждение. Обвиняемые встретили громкими протестами результаты рассмотрения дела.

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Суд над остальными задержанными был запланирован сегодня, однако его отложили на неопределенный срок.

Митингующая оппозиция и молодежные организации еще на прошлой неделе объявили власти Грузии «войну замков». 17 ноября были заперты на замки ворота во двор парламента, 18 ноября депутат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе повесил замок на двери зала пленарных заседаний. 20 ноября протестующие закрыли вход в Генеральную прокуратуру Грузии. Сегодня участники акции попытались закрыть ворота правительственной канцелярии.

Как сообщалоИА REGNUM, протестные акции в Тбилиси начались 14 ноября. Они последовали за отказом парламента Грузии поддержать проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной избирательной системе.

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