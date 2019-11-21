Ташкент, , 14:17 — REGNUM Провести налоговую амнистию для предпринимателей предложил председатель центрального совета демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кодиров, сообщает 21 ноября агентство «Подробно.uz».

По его словам, налоговая амнистия окажет существенную помощь предпринимателям. Кодиров также предложил усилить поддержку соотечественников за рубежом.

Он добавил, что партия «Миллий тикланиш» планирует в короткие сроки внести в парламент республики законопроект по усилению защиты прав граждан Узбекистана за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Узбекистане стартовала предвыборная агитация политических партий на выборы в парламент республики, которые пройдут 22 декабря.

Читайте также: В Узбекистане дан старт предвыборной агитации