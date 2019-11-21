Варшава, , 14:16 — REGNUM Агентство внутренней безопасности Польши приняло решение внести российского культуриста Константина Брюханова в список нежелательных лиц, которым запрещено пребывание на территории страны. Об этом «Польскому радио» сообщил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

По мнению польских спецслужб, «Константин «Трувор» Брюханов является лидером неонацистской организации «ППДМ» («Пo пpограмме Дедушки Мороза»), состоящей из российских экстремистов с уголовным прошлым». Его присутствие на территории Польши несёт угрозу общественной безопасности и наносит ущерб интересам страны, в частности, её международной репутации.

Агентство внутренней безопасности утверждает, что многие члены ППДМ являются преступниками, а Брюханов якобы поддерживает связи с европейскими неонацистскими группировками, в том числе и в Польше.

«По данным АВБ, он планировал использовать неонацистские организации в Польше для неправомерных действий на территории нашей страны», — говорит Жарын.

Константин Брюханов является чемпионом России и Восточной Европы по бодибилдингу 2008 года, бронзовым призером турнира Mr. Universe 2008.