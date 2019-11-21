* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Амстердам, , 14:14 — REGNUM Голландская газета Telegraaf сообщает подробности о двух женщинах, которые в своё время выехали в Сирию, чтобы примкнуть к *ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и которых турецкие власти 19 ноября выдворили в Голландию.

Согласно источникам газеты, одна из них — Фатима Г. из г. Тильбург. Сообщается, что она была женой бельгийского джигадиста Али Эл Морабит (Ali El Morabit), который предположительно является отцом её детей 2 и 3 лет. Дети прилетели в Голландию вместе с матерью.

В конце октябре Г. обратилась в голландское посольство в Анкаре. В тот же день она была лишена голландского гражданства и было объявлено о нежелательности её пребывания на территории Голландии.

Ранее в этом месяце в Голландии перед судом в г. Роттердам предстали мать и племянница Г., обвинённые в том, что они переслали ей в Сирию 2.900 евро. Не исключается, что Г. может быть вызвана в суд в качестве свидетеля по этому делу. Если Г. в Голландии будет приговорена к тюремному сроку, то по завершению его она будет выдворена в Марокко.

Вторая женщина — голландка антильянского происхождения Ксавиера С. из г. Апелдоорн. С. была в Турции осуждена за членство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но затем отпущена после непродолжительного заключения. Поскольку она в Турции уже отсидела срок за членство в террористической организации, возможность длительного содержания её под стражей в Голландии может оказаться под вопросом.