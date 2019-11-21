Москва, , 14:20 — REGNUM Убийство мужчины в Сирии в 2017 году, снятое на видео и попавшее в сеть, не имеет отношения к находившимся в этой стране российским военным. Об этом заявил 21 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инцидент не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии. Любые репутационные опасения абсолютно беспочвенны вне зависимости от того, что было опубликовано, подчеркнул он.

Песков добавил, что пока нет данных о том, что один из участников расправы — российский гражданин. Представитель Кремля уточнил, что пока не смотрел видеозапись.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в сети появилось видео из Сирии, на котором некие бойцы убивают мужчину в гражданской одежде. В ноябре 2019 года было опубликовано продолжение записи с надругательством над телом убитого. В одной из публикаций утверждается, что мужчина дезертировал из сирийской армии и был пойман российскими наемниками.

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