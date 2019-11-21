Киев, 21 ноября 2019, 14:06 — REGNUM Правительство Украины выделит деньги на покупку научного океанского судна ледового класса, сообщили 20 ноября в пресс-службе правительства.
Корабль обойдётся бюджету Украины в 252 млн гривен или более $10 млн.
Она отметила, что украинские учёные получат новые возможности по исследованию Арктики и Антарктиды уже в следующем году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на единственной украинской антарктической станции планировали провести реконструкцию. Для этого правительство выделило более 34 млн гривен.
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