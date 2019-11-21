Москва, 21 ноября 2019, 14:08 — REGNUM Владимир Путин обозначает, что как президент одного из крупнейших и сильнейших государств мира хотел бы видеть более благополучную и мирную обстановку у соседей России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября высказал политолог Дмитрий Фетисов.
По его словам, такое положение дел можно объяснить некомпетентностью как тех чиновников, которые по линии Кремля отвечали за взаимодействие с Украиной в частности, и за взаимодействие с государствами бывшего СССР по линии МИДа РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, выступая 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», президент России, заявил, заявил, что результаты распада Советского оказались гораздо хуже того, о чём могли подозревать люди.
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