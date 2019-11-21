Москва, , 14:08 — REGNUM Владимир Путин обозначает, что как президент одного из крупнейших и сильнейших государств мира хотел бы видеть более благополучную и мирную обстановку у соседей России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября высказал политолог Дмитрий Фетисов.

«Ситуацию на постсоветском пространстве нельзя назвать благополучной с точки зрения экономического положения большинства государств, немало территориальных «горячих споров. Путин обозначает, что как президент одного из крупнейших и сильнейших государств мира хотел бы видеть более благополучную и мирную обстановку у соседей. К тому же на территории постсоветского пространства не реализуются многие взаимовыгодные экономические проекты, а некоторые вроде расширения коридора «Север-Юг» и «Нового шёлкового пути» идут со скрипом», — отметил эксперт.

По его словам, такое положение дел можно объяснить некомпетентностью как тех чиновников, которые по линии Кремля отвечали за взаимодействие с Украиной в частности, и за взаимодействие с государствами бывшего СССР по линии МИДа РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», президент России, заявил, заявил, что результаты распада Советского оказались гораздо хуже того, о чём могли подозревать люди.

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