Киев, , 13:57 — REGNUM Мэру Львова Андрею Садовому сегодня, 21 ноября, украинские силовики вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Об этом рассказал сам Садовый, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр отметил, что суть дела в том, что Львов еще в 2015 году получил деньги за землю от компании — инвестора, на которой так и не построили индустриальный парк. Проект не был реализован, подчеркнул городской глава, из-за блокирования этого вопроса «со всех сторон» на уровне государственной власти.

«Парк у нас заморожен сейчас. Была трава, коровы паслись… хотя там планировалось создать 3 тыс. новых рабочих мест», — заявил Садовый.

Он назвал вручение подозрения «реалиям нынешней украинской жизни» и выразил надежду, что с «Божьей милостью» этот вопрос удастся урегулировать.

Антикоррупционные органы, которые ведут дело Садового, свой комментарий относительно ситуации пока что не опубликовали.