Бейрут, , 14:00 — REGNUM Учащиеся учебных заведений Ливана вышли на акции протеста в преддверии обращения к народу президента страны Мишеля Ауна, об этом 21 ноября сообщает агентство NNA.

Студенты организовали сидячие забастовки возле школ и предприятий города Триполи. Отмечается, что забастовки также проходят и в других частях страны, в частности в городах Сидон и Бейрут.

Как передавало ИА REGNUM, Ливан переживает серьезный политический кризис — после акций протеста, последовавших вслед за решением властей страны повысить налоги, в отставку ушел премьер-министр государства Саад Харири.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Ливана отменил заседание из-за протестов