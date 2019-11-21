Пекин, , 13:52 — REGNUM В японскую прессу просочилась информация о серьёзном предупреждении, которое сделано официальными лицами Китая Южной Корее и Японии. Китай пообещал ухудшение отношений в случае размещения этими странами на своей территории американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом пишет японская газета The Asahi Shimbun.

Издание со ссылкой на источники в правительствах Японии и США сообщает, что Пекин прямо пообещал Токио и Сеулу ухудшение отношений ещё на полях конференции министров иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи в Пекине в августе 2019 года. Фактически это произошло сразу же после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В октябре 2019 года Китай вновь выразил обеспокоенность по поводу развертывания Соединёнными Штатами ракет средней дальности в Японии и Южной Корее.

Источники издания утверждают, что США будут настаивать на скорейшем принятии решения по данному вопросу. Высокопоставленные должностные лица, отвечающие за иностранные дела и оборону Японии и Соединённых Штатов, планируют провести встречу в декабре 2019 года для обсуждения вопросов расширенного сдерживания, где будет обсуждаться и вопрос развёртывания американских ракет средней и малой дальности.

Вашингтон планирует провести аналогичные дискуссии с южнокорейскими официальными лицами примерно в то же время.