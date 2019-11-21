Москва, 21 ноября 2019, 13:47 — REGNUM В те времена, когда Украиной руководил её бывший президент Виктор Янукович, она пользовалась в мире большим уважением, чем сейчас, считает политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 21 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю очередной годовщины так называемого «Евромайдана», заявил, что виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание.
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