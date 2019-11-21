Дамаск, , 13:38 — REGNUM Среди объектов, которые были атакованы израильскими ВВС в ночь на 20 ноября 2019 года, было большое хранилище ПВО, которое принадлежало сирийским военным. Этот склад располагался в городе Кесве, он был поражён несколькими ракетами. Мощный взрыв был слышен даже в Дамаске.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник в Сирийской арабской армии.

Помимо удара по складу ПВО, израильские ВВС также нанесли удары по ряду объектов, принадлежащих сирийским военным, в районе Бейт-Сабер на юге Дамаска.

Источник из сирийских военных сообщил, что было выпущено 18 ракет класса «воздух-земля» в направлении южного и юго-западного районов Дамаска, по меньшей мере 11 из них смогли поразить намеченные цели. Источник издания также добавил, что израильские ВВС нанесли эти удары от южной границы Ливана, недалеко от города Марджъуюн.

В результате авианалёта израильской авиации есть убитые и раненые. Однако общее число убитых и раненых сирийские военные не подтверждают.

Израильская воздушная операция в ночь на 20 ноября 2019 года является самым мощным ударом, нанесенным их ВВС за последние два месяца. Кстати, до сих пор нет никакой информации об использовании поставленных в Сирию ЗРК С-300.

МИД РФ в лице заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова осудил удары Израиля по сирийской территории, назвав их полностью противоречащими принципам международного права.