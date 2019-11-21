Рига, , 13:38 — REGNUM Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Уголовному кодексу страны, которые позволят «усилить эффективность борьбы с экономическими и финансовыми преступлениями». Об этом пишет портал LSM.

По мнению журналистов, изменения в законе сужают возможности оправдаться и объяснить происхождение имущества для лиц обвинённых в незаконной легализации средств или имущества.

Сотрудники СМИ отмечают, что если в ходе уголовного процесса обвинённое лицо в течение 45 дней не сможет предоставить убедительные доказательства происхождения средств или имущества, то будет считаться доказанным, что это имущество получено преступным путём. А значит в отношение собственности гражданина наступят предусмотренные законодательством последствия, а он сам лишиться возможности требовать компенсацию ущерба в этом процессе.

Изменения накладывают обязательства на правоохранительные органы своевременно информировать жителей страны о сроках предоставления информации и последствиях их не соблюдений, сообщили журналисты.