* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Амстердам, , 13:38 — REGNUM Голландский министр юстиции Ферд Граппергаус (Ferd Grapperhaus), выступая в нижней палате парламента, заявил о своём крайнем разочаровании по поводу выдворения Турцией в Голландией двух женщин — членов *ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одна из женщин в конце октября обратилась в голландское посольство в Анкаре с просьбой о содействии в возвращении в Голландию. Однако женщине было объявлено о лишении её голландского гражданства и о нежелательности её пребывания в Голландии.

Граппергаус сообщил парламенту, что он несколько раз обсуждал этот вопрос с турецким министром внутренних дел. Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности даже ездил в Турцию, чтобы воспрепятствовать возвращению этой женщины в Голландию. Голландское правительство поэтому с сожалением восприняло решение турецких властей выдворить женщину в Голландию.

По прибытию в Голландию 25-летней женщине было отказано во въезде в страну. Она задержана и должна будет предстать перед судом по обвинению в членстве в террористической организации. После этого голландские власти намерены выдворить её в Марокко, поскольку она всё ещё обладает марокканским паспортом. Её дети 3 и 4 лет переданы ведомству по защите детей.