Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Министр юстиции, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила на заседании правительства 21 ноября, что Грузия нуждается в смешанной избирательной системе, в которой есть и мажоритарные депутаты, и депутаты, выбранные по партийным спискам. Об этом сообщает издание «Новости-Грузия».

Тея Цулукиани © Alexander Imedashvili

Цулукиани выразила удовлетворение тем, что 14 ноября парламент не принял поправки в конституцию, которые предусматривают переход на исключительно пропорциональную систему. Между тем именно обещание правительства перейти на такую систему, а затем провал этой инициативы в парламенте вызвал возмущение оппозиции, которая с 14 ноября не прекращает акции протеста.

«Очень хорошо, что пропорциональная модель выборов с нулевым проходным барьером не вошла в нашу страну. Я, как бывший мажоритарий, остаюсь на том мнении, которого всегда придерживалась, и думаю, что мажоритарная система — именно то, что нужно народу, чтобы существовал тот, кто урегулирует проблемы», — сказала Цулукиани.

На пресс-конференции после заседания правительства Цулукиани назвала оппозицию «банкротом», которая «начала с роз и закончила замками».

Напомним, заседание правительства сопровождалось митингом оппозиции возле здания администрации, оппозиция повесила символические замки на заборе правительственной канцелярии.

Оппозиция считает несправедливой существующую смешанную систему выборов, так как это позволяет правящей партии получать серьезное преимущество на выборах. 14 ноября после провала в парламенте законопроекта о введении пропорциональной избирательной системы оппозиция начала массовые акции протеста.

Об этом подробнее: Акции протеста в Тбилиси — трансляция