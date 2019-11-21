Москва, , 13:41 — REGNUM Претензии украинской стороны об отсутствии сантехники на переданных Россией кораблях не окажут влияние на планы проведения саммита в нормандском формате. Об этом заявил 21 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такие претензии повлиять не могут, сказал он. Песков напомнил, что ранее ФСБ России уже дало разъяснения относительно состояния возвращенных Киеву кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия возвратила задержанные ранее в Керченском проливе корабли без «плафонов, розеток и унитазов». В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России опровергли это утверждение, отметив, что корабли были в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

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