Киев, , 13:30 — REGNUM Решение скандала в Государственном бюро расследований Украины должно состояться в политической плоскости, под личным контролем президента Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «24» заявила адвокат, политический эксперт и член Совета общественного контроля НАБУ (национального антикоррупционного бюро) Татьяна Козаченко.

Адвокат отметила, что в таких ведомствах как ГБР, при наименьших нарушениях это должно быть основанием для отстранения от должности, пока не будут устранены все сомнения и проведены все расследования. Вместе с тем, Козаченко подчеркнула, что сейчас на Украине вообще нет никакого экспертного учреждения, которое способно независимо проверить аутентичность пленок с реальными возможными фигурантами.

«В ситуации, если первые лица правоохранительных органов задействованы в таком скандале, разрешение ситуации возможно было бы в политической плоскости», — пояснила адвокат.

Эксперт констатировала, что Зеленский пока «наблюдает со стороны», хотя в большинстве других стран, отметила Козаченко, руководитель уже взял бы это под личный контроль, «чтобы нивелировать все риски узурпации органа».

ИА REGNUM напоминает, что 20 ноября мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили якобы записи разговоров в кабинете главы ГБР Романа Трубы, из которых понятно, что силовик действует по указаниям генпрокурораРуслана Рябошапкии главы офиса президента Андрея Богдана.

На ночном брифинге 20 ноября Зеленский пообещал за сегодняшний день разобраться в ситуации.

«Сначала я прочитал, что была «прослушка» Трубы в ГБР. А потом прочитал, что Труба опроверг это, сказал, что это «фейки». Будем разбираться», — сказал президент.