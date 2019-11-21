Амстердам, , 13:27 — REGNUM Голландскому правительству требуется больше времени, чтобы разобраться, как и когда премьер-министр страны Марк Рютте был проинформирован о голландских авиаударах в Ираке. Жертвами этих ударов стали 70 мирных граждан.

Ранее сообщалось, что правительство к концу этой недели выступит с разъяснением по этому делу. Однако 20 ноября в письме в нижнюю палату парламента правительство сообщило, что к сожалению не сможет дать разъяснение в оговоренный срок.

Министр обороны Анна Бейлевелд сослалась на «сложную ИТ-структуру». По словам министра, уже сделан значительный прогресс, однако требуется изучить большое количество документов. Правительство надеется, что к началу следующей недели сможет внести ясность в этот вопрос.

Две недели назад выяснилось, что Министерство обороны в своё время неправильно проинформировало парламент о голландском участие в авиаударах в Ираке. Выступая в нижней палате парламента, Бейлевелд указала на свою предшественницу Жанин Хеннис, которая в 2015 г. была в курсе того, что в результате этих ударов погибли мирные жители.

Бейлевелд тогда добавила, что, вероятно, и Рютте был проинформирован об этих фактах. Через день после выступления Бейлевелд в парламенте Рютте заявил, что не помнит, было ли ему сообщено о гибели мирных жителей в Ираке.