Загреб, , 15:09 — REGNUM 21 ноября на полях конгресса Европейской народной партии в Загребе председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что окажет поддержку любому кандидату от оппозиционной Гражданской платформы. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

Дональд Туск обещал начать поддержку кандидата от оппозиционной партии с 1 декабря 2019 г., когда срок его пребывания на посту общеевропейского органа подойдёт к концу.

Председатель Евросовета также выразил удовлетворение относительно того, что на внутрипартийных выборах в итоге будет конкуренция: помимо Малгожаты Кидавы-Блоньской, в праймериз примет участие мэр города Познаня Яцек Яськовяк.

Он заявил: «Это хороший момент для Гражданской платформы набраться энергии и настроя, так как конкуренция идёт на пользу любой политической организации».