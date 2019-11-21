Москва, , 13:29 — REGNUM Власти Малайзии планируют открыть посольство в 2020 году в КНДР. Такое заявление 21 ноября сделал министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы хотим показать, что всячески стремимся поощрять мирный процесс. Мы решили вновь открыть посольство в КНДР в следующем году», — сказал журналистам глава малазийского дипломатического ведомства.

Напомним, до марта 2017 отношения между КНДР и Малайзией были весьма дружественными. Страны даже договорились о безвизовом режиме. Обострение произошло после убийства в Малайзии Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. В Южной Корее обвинили в этом власти КНДР, а малазийские власти арестовали северокорейского дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

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