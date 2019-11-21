Вильнюс, , 13:22 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 21 ноября, второй день не выходит на работу из-за борьбы с лимфомой, которую у него диагностировали летом этого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главу правительства Литвы замещает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Ранее было объявлено, что из-за постоперационных процедур премьер взял больничный на один день, 20 ноября. Однако в итоге его продлили.

Сквернялис перенёс операцию летом, в сентябре сообщил о своей болезни, и уже несколько раз брал больничные для восстановления после курсов химиотерапии. Каждый раз после выхода на работу он подчёркивал, что болезнь удаётся контролировать и просил не спекулировать темой здоровья со стороны политических оппонентов, которые ранее уже публично задавались вопросом, может ли Сквернялис в принципе продолжать исполнять свои обязанности.

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