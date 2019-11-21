Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Правительство Грузии, все его органы и соответствующие ведомства активно работают в 24-часовом режиме, чтобы добиться освобождения «незаконно задержанного» «оккупантскими силами» врача Важи Гаприндашвили. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства 21 ноября. Он подчеркнул, что для освобождения задержанного используются в том числе и международные каналы и инструменты. Премьер предупредил СМИ и общественность о необходимости соблюдения стандартов при распространении связанных с фактом задержания грузинского врача информаций.

«Мы в полном синхроне с международными партнерами делаем шаги, которые необходимы в подобной тяжелой ситуации. Хочу подчеркнуть, что исходя из специфичности этого процесса все должны учесть соответствующие стандарты распространения информации, и прежде всего эти стандарты следует учитывать и соблюдать исходя из интересов господина Важи и его семьи», — пояснил Гахария.

Гражданин Грузии Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в попытке пересечения границы, которую в Грузии именуют «административной», а в Цхинвале — государственной. Югоосетинская сторона утверждает, что Гаприндашвили — отставной военный врач Вооруженных сил Грузии, который принимал активное участие в августовских событиях 2008 года. В Тбилиси все обвинения опровергают и утверждают, что Важа Гаприндашвили направлялся в Южную Осетию, чтобы посетить своих пациентов и проконсультировать их по вопросам лечения.