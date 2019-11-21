Джакарта, , 13:21 — REGNUM Новый посол Канады в Индонезии Кэмерон Маккей подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между странами, сообщает Sindonews.

По словам посла, Индонезия является одним из важнейших партнеров Канады в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Канада и Индонезия — это две страны с разнообразными географическими условиями и с самым длинным прибрежным регионом в мире», — заявил Кэмерон Маккей.

«Мы оба ценим плюрализм и демократию и стремимся к экономическому росту и защите устойчивых условий жизни», — добавил он.

Кэмерон Маккей выразил надежду, что Канада сможет сотрудничать с индонезийскими друзьями в целях укрепления отношений в различных областях, включая торговлю, инвестиции и образование.

Напомним, Канада установила дипломатические отношения с Индонезией в 1952 году. Двусторонние торговые связи между странами достигли 3,9 млрд канадских долларов в 2018 году, увеличившись почти на 13% по сравнению с 2017 годом. Индонезия также является одним из основных инвестиционных направлений Канады в Азии.