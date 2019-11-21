Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в рамках Союзного государства России и Белоруссии координировать работу по сохранению памяти о Второй мировой войне, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

«Мы договорились с нашими коллегами из парламентов Словакии и Израиля координировать свою деятельность, предлагаем сделать такое и в рамках Союзного государства», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что с трибун европейских парламентов звучат неприемлемые заявления с призывами пересмотреть итоги и ход Второй мировой войны.

«Руку никто не подаст тем правителям, которые затеяли пересмотр истории», — подчеркнул спикер Госдумы.

В ходе сессии парламентарии России и Белоруссии принято заявление в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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