Москва, , 13:18 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил президенту России Владимиру Путину направить российскую делегацию на саммит в Куала-Лумпуре. Об этом заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Я передал послание от премьер-министра доктора Махатхира Мохамада президенту Владимиру Путину, — сказал он. — В письме содержится просьба назначить Путину своих представителей, которые приняли бы участие в этом саммите».

Саммит в столице Малайзии Куала-Лумпуре пройдет 19−20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.