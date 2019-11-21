Вильнюс, , 13:17 — REGNUM

В литовском министерстве обороны Литвы сегодня, 21 ноября, был подписан контракт на покупку Литвой у США 200 бронированных внедорожников JLTV, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это вторая по дороговизне закупка в истории Литвы, дороже был контракт на покупку только немецких грузовиков Boxer.

Для наглядности один из экземпляров привезли прямо к зданию минобороны в центре Вильнюса. Производством займётся американская компания Oshkosh Defence. Литва обязалась за 145 млн выкупить 200 бронированных внедорожников, но при необходимости докупить ещё 300 таких машин. Первые должны поступить в конце 2021 года, последние доставят в 2024 году.

Будут поставлены бронеджипы более 10 модификаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва готова подписать контракт с США по покупке 200 БМП