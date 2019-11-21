Анкара, 21 ноября 2019, 13:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с президентом Сенегала Макки Саллом, об этом 21 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
Подробности переговоров, прошедших в президентском дворце в столице Турции, городе Анкара, не сообщаются.
Напомним, Турция ведет активную политику по расширению своего влияния в странах Африки. Укрепление позиций Анкары на «черном континенте» происходит в основном за счет гуманитарного и военного сотрудничества.
Читайте ранее в этом сюжете: Франция вернула Сенегалу саблю XIX века