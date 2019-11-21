Тбилиси, , 13:15 — REGNUM Оппозиция будет преследовать правительство Грузии везде и всюду и, вероятно, ему даже в туалет придется ходить в сопровождении полиции. Об этом на акции протеста у здания администрации правительства Грузии заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

По его словам, попытки активистов оппозиции навесить замок на ворота администрации не были нацелены на срыв сегодняшнего заседания правительства Грузии. Заседание проходило в здании администрации, когда за ее стенами оппозиционные лидеры нагнетали страсти и обстановку.

Угулава утверждает, что задача его и других митингующих — сделать так, чтобы эта ситуация правительству надоела и чтобы в результате этих действий оно сделало реальные шаги. Одним из таких шагов оппоненты рассматривают отставку правительства и внеочередные парламентские выборы. Наилучшим же вариантом считают принятие парламентом Грузии поправок в Конституцию, которые обеспечат проведение следующих выборов по новой пропорциональной системе.

«Мы закона не нарушаем. Мы будем стоять везде, где будет находиться правительство, в 4 местах это будет или в 6. Не будут же они и в туалет ходить в сопровождении полиции?» — недоуменно поинтересовался Гиги Угулава.

Он сообщил и тактику дальнейших действий. По его информации, сегодня же часть митингующих направится от администрации правительства к бизнес-центру Иванишвили и попытается «надоесть» и ему.

Парламент Грузии 14 ноября не смог принять разработанный правящим большинством законопроект, предусматривающий проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такое обещание после событий 20 июня в Тбилиси дал населению и политическому спектру председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Законопроект не поддержали мажоритарные депутаты, но оппозиция расценила провал поправок в Конституцию как первоначальный замысел Иванишвили и очередное подтверждение того, что он просто обманул население. Для выражения протеста лидеры оппозиции объединили усилия и начали на проспекте Руставели очередную серию митингов.

Для борьбы оппозиция на этот раз избрала тактику блокирования правительственных учреждений. 18 ноября была предпринята попытка блокирования здания парламента, но полиция и спецназ разогнали акцию протеста и открыли входы в законодательный орган и движение по проспекту Руставели. После этого лидеры оппозиции посовещались в офисе Лейбористской партии и решили продолжить борьбу путем блокирования госучреждений. На этот раз замок пытаются навесить на администрацию правительства.

У здания администрации мобилизованы усиленные подразделения полиции, которым пока удается пресечь попытки оппозиции. Масштабную акцию протеста лидеры оппозиции анонсировали на 25 ноября.