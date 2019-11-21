Загреб, , 15:06 — REGNUM 21 ноября глава самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на полях конгресса Европейской народной партии в Загребе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой обсуждения стала евроинтеграция Северной Македонии.

Мицкоски заявил, что вступление в НАТО и ЕС является стратегической целью его партии с 1991 года, но в настоящее время страна сталкивается с проблемами на этом пути. Так, в связи с высоким уровнем преступности и коррупции Македония переживает серьезные проблемы в сфере верховенства права — коррупция на высшем уровне остается безнаказанной.

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