Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Лидеры и активисты оппозиционных партий Грузии, которые с утра собрались у здания администрации правительства Грузии, пытаются навесить замок на ворота сооружения.

Акция, которую оппозиция проводит на этот раз на параллельной проспекту Руставели территории, является продолжением тех митингов, которые начались в Тбилиси из-за непринятия парламентом очередных поправок в Конституцию.

Парламент Грузии 14 ноября не смог принять разработанный правящим большинством законопроект, предусматривающий проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такое обещание после событий 20 июня в Тбилиси дал населению и политическому спектру председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Законопроект не поддержали мажоритарные депутаты, но оппозиция расценила провал поправок в Конституцию как первоначальный замысел Иванишвили и очередное подтверждение того, что он просто обманул население.

Для борьбы оппозиция на этот раз избрала тактику блокирования правительственных учреждений. 18 ноября была предпринята попытка блокирования здания парламента, но полиция и спецназ разогнали акцию протеста и открыли входы в законодательный орган и движение по проспекту Руставели. После этого лидеры оппозиции посовещались в офисе Лейбористской партии и решили продолжить борьбу путем блокирования госучреждений. На этот раз замок пытаются навесить на администрацию правительства.

У здания администрации мобилизованы усиленные подразделения полиции, которым пока удается пресечь попытки оппозиции. Масштабную акцию протеста лидеры оппозиции анонсировали на 25 ноября.