Москва, , 13:06 — REGNUM Данные о крушении малайзийского авиалайнера рейса МН17, которые есть в распоряжении России, будут переданы Малайзии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров журналистам 21 ноября по итогам переговоров со своим малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой.

Лавров отметил, что Малайзия не участвовала в Совместной следственной группе, а другие участники расследования договорились между собой, что без общего согласования, в том числе с Украиной, они не будут публиковать никакую информацию о катастрофе.

Так, до сих пор не опубликованы переговоры украинских авиадиспетчеров, данные с радаров и спутников, которые обещали предоставить США. При этом Совместная следственная группа игнорирует информацию российской стороны, а Малайзия не поставлена в известность о переданных Россией сведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ назвали заранее подогнанными выводы Совместной следственной группы о катастрофе рейса МН17 в Донбассе, касающиеся якобы причастности к ней российских должностных лиц.

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