Министр юстиции, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила сегодня на заседании правительства, что Грузия нуждается в смешанной избирательной системе, в которой есть и мажоритарные депутаты, и депутаты, выбранные по партийным спискам.

Цулукиани выразила удовлетворение тем, что 14 ноября парламент не принял поправки в конституцию, которые предусматривают переход на исключительно пропорциональную систему. Между тем именно обещание правительства перейти на такую систему, а затем провал этой инициативы в парламенте вызвал возмущение оппозиции, которая с 14 ноября не прекращает акции протеста.

«Очень хорошо, что пропорциональная модель выборов с нулевым проходным барьером не вошла в нашу страну. Я, как бывший мажоритарий, остаюсь на том мнении, которого всегда придерживалась, и думаю, что мажоритарная система — именно то, что нужно народу, чтобы существовал тот, кто урегулирует проблемы», — сказала Цулукиани.

На пресс-конференции после заседания правительства министр юстиции назвала оппозицию «банкротом», которая «начала с роз и закончила замками».