Пекин, , 12:59 — REGNUM На сегодняшний день Соединённые Штаты и Китай находятся в «предгорьях холодной войны». Такое мнение сегодня. 21 ноября, на форуме инновационной экономики (New Economy Forum) в Пекине высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, сообщает Bloomberg.

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При этом бывший помощник президента США по национальной безопасности уверен, что стороны ещё могут справиться с напряжённостью: «Мы пока далеко от того, чтобы было слишком поздно».

Киссинджер отмечает важность того, что «за периодом относительной напряжённости последовали явные усилия понять, каковы её политические причины, и приверженность обеих сторон попытаться преодолеть их».

«Обсуждение наших общих целей и попытка снизить негативное влияние конфликта кажутся мне необходимыми», — отметил бывший госсекретарь, напомнив, что Первая мировая война разразилась из-за того, что не удалось справиться с относительно небольшим кризисом.

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«Все знают, что торговые переговоры, которые, я надеюсь, увенчаются успехом и успех которых я поддерживаю, могут стать началом политической дискуссии, которая, я надеюсь, состоится», — заявил бывший госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай продолжают торговую войну, начатую в июле 2018 года, повышая пошлины на группы товаров. Целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома называет изменение торгового баланса в пользу американских производителей

По мнению президента России Владимира Путина, в Соединённых Штатах никто не заинтересован в обострении отношений с Китаем.

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