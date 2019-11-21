Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» ранним утром 10 ноября 2019 года пропало с радаров в Карибском море, перестав отслеживаться навигационными программами. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на статью в американском журнале Forbes.

По мнению некоторых американских журналистов, данное судно якобы занимается «подозрительной деятельностью вблизи подводных коммуникационных кабелей».

Автор статьи в Forbes пишет, что проведение различных манипуляций с подводными коммуникациями имеет название «война на дне». Он также отмечает, что в годы Холодной войны ВМС США вместе с союзниками по НАТО проводили секретную операцию «Цветы плюща» (Ivy Bells), целью которой было прослушивание подводных линий связи ВМФ СССР.

В статье Forbes высказывается предположение, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», занимающееся поиском различных объектов на морском дне, проводит разведывательные операции у подводных коммуникаций как гражданских, так и военных.

Автор материала полагает, что Россия способна нанести повреждения важной подводной инфраструктуре в случае открытого военного конфликта или в ходе гибридной войны. Американский журналист также пишет о наличии у российского ВМФ двух больших атомных подводных лодок, несущих глубоководные подводные аппараты.

Следует заметить, что судно «Янтарь» включено состав ВМФ России как океанографическое исследовательское судно.

Кстати, как сообщало ИА REGNUM, ещё два океанографических исследовательских судна, собранных для Минобороны России, были спущены на воду в первых числах октября 2019 года. Речь идёт о судах проектов В-92 «Евгений Горигледжан» и 22 010 «Алмаз».