Джакарта, , 12:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел встречу с главой парламента Сингапура в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antara.

«Президент заявил, что лидеры привержены укреплению сотрудничества в области инвестиций, развития инфраструктуры, развития человеческих ресурсов и экономики», — заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди на пресс-конференции в президентском дворце в Джакарте.

По словам главы МИД Индонезии, план двустороннего сотрудничества осуществляется не только между правительствами, но и требует поддержки на законодательном уровне.

«В условиях экономической неопределенности президент заявил, что для Индонезии важно сотрудничать с Сингапуром в области экономики», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун договорились расширить сотрудничество в ряде областей, таких как безопасность, экономика и образование.

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