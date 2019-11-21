Тбилиси, 21 ноября 2019, 12:49 — REGNUM Протестная акция оппозиционных партий и гражданских активистов перед администрацией правительства завершилась. По словам члена партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, каждый четверг перед администрацией правительства они будут устраивать подобный протест и устраивать «день замка». Об этом 21 ноября сообщает «Интерпрессньюс».
Как сообщалось ранее, во время акции у администрации правительства демонстранты попытались пикетировать один из входов в здание и принесли для этого с собой замок. Между участниками акции и правоохранителями несколько раз произошло противостояние. В конце концов замок был повешен на ограду здания.
Читайте также: Фракция парламента Грузии «Национальное движение» объявила «войну замков»
Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси заседание правительства Грузии сопровождается митингом оппозиции