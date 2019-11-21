Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Протестная акция оппозиционных партий и гражданских активистов перед администрацией правительства завершилась. По словам члена партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, каждый четверг перед администрацией правительства они будут устраивать подобный протест и устраивать «день замка». Об этом 21 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

"По четвергам для правительства будет «день замка». Чтобы обеспечить мирный побег правительства отсюда нужно примерно 200 полицейских. Наши нервы гораздо крепче, чем у Бидзины. Специальное послание это то, что тут каждый раз будет такое по четвергам», — заявил Угулава.

Как сообщалось ранее, во время акции у администрации правительства демонстранты попытались пикетировать один из входов в здание и принесли для этого с собой замок. Между участниками акции и правоохранителями несколько раз произошло противостояние. В конце концов замок был повешен на ограду здания.

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