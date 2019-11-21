Киев, , 12:52 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) даст согласие на выдачу Украине очередного кредита до конца 2019 года, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова 21 ноября в интервью изданию «Лига.Финансы».

"Наш базовый сценарий — Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда — ИА REGNUM) мы получим до конца года», — рассказала она.

Чиновник рассказала, что представители МВФ видят прогресс в работе государственных институтов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил об «огромном прогрессе» в работе с МВФ, а также пообещал показать конкретные результаты этой работы в ближайшее время.

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