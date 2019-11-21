Сухум, , 12:41 — REGNUM 20 ноября правительство Абхазии утвердило постановления о заключении ряда соглашений между Абхазией и Никарагуа. Документы в заседании представил министр иностранных дел Даур Кове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

В заседании было одобрено подписание четырех соглашений, которые предусматривают сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, образования, культуры и спорта. Полномочия на подписание соглашений от имени правительства Абхазии делегированы министру иностранных дел республики.

Напомним, Никарагуа вслед за Россией признала независимость Абхазии 5 сентября 2008 года.

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