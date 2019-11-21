Исламабад, , 12:58 — REGNUM 21 ноября Высокий суд Исламабада отозвал предупреждения специальному помощнику премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, судья Миангул Хасан Аурангзеб заявил, что все судебные дела в отношении пресс-секретаря премьер-министра закрыты, никакого преследования чиновницы не последует. Фирдоус Ашик Аван обвиняли в том, что она подвергла публичной критике судебную систему страны, а также попыталась «оказать давление на судебную власть» своими заявлениями.

Ранее пресс-секретарь правительства уже принесла извинения суду за критику в его адрес. Ранее она заявляла, что для того, чтобы «выпустить» из тюрьмы тяжело больного бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа был сформирован «специальный суд». Ведущим судьям страны такая формулировка показалась оскорбительной.