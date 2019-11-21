Москва, , 12:39 — REGNUM Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил благодарность за закупки Россией пальмового масла.

Кроме того, заявил Абдулла, Малайзия рассматривает варианты сотрудничества с Москвой в образовании, авиакосмической и космической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.

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