Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Сообщения южнокорейский СМИ о возможном значительном сокращении Соединёнными Штатами численности своих войск в Южной Корее, в случае, если Сеул не расширит своё участие в покрытии расходов, не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает Euronews.

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Ссылаясь на главу ведомства Марка Эспера, ранее заявившего о том, что ему неизвестно о подобных планах, Хоффман отметил «твердую приверженность» США Южной Корее и её народу».

«В сообщении «Чосон ильбо» о том, что министерство обороны США в настоящее время рассматривает вывод какого-либо количества войск с Корейского полуострова, нет ни капли правды, — заявил представитель Пентагона. — Мы требуем, чтобы «Чосон ильбо» немедленно отозвала своё сообщение».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатический источник, сообщила, что Соединённые Штаты готовы убрать из Южной Кореи одну из бригад своих вооружённых сил, если Южная Корея не согласится выделять больше денег на размещение американских войск.

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