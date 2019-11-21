Москва, , 12:36 — REGNUM В Совфеде американского сенатора Теда Круза обвинили в недобросовестной конкуренции в связи с его заявлениями по «Северному потоку — 2», передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

«По сути американский сенатор Тед Круз клевещет на Россию. Распространяя ложные сведения, он пытается нанести финансовый ущерб нашей стране и вред ее репутации. Во всем мире подобные действия считаются одной из форм недобросовестной конкуренции», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению российского парламентария, одновременно сенатор, говоря о введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», «занимается откровенным шантажом».

«В результате получилась гремучая смесь: клевета и шантаж в одном флаконе. Но «Северный поток-2» все равно не остановить», — сказал Клинцевич.

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

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