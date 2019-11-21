Москва, , 12:46 — REGNUM Российско-китайский план действий по корейскому урегулированию обновлен с учетом мнений заинтересованных сторон и передан КНДР. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 21 ноября в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Он пояснил, что ранее первый проект был показан всем шести сторонам и вызвал конструктивные замечания. Все пожелания заинтересованных сторон к прежней версии были учтены, они позволили составить новый план действий.

Обновленная версия плана уже передана Северной Корее и в ближайшее время поступит к остальным партнерам РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай почти завершили согласование плана действий по урегулированию проблем Корейского полуострова с США, Великобританией, Францией и ФРГ. В МИД РФ сообщили о втором этапе выполнения российско-китайской дорожной карты и предположили, что пришло время обсуждать поэтапную отмену наложенных на КНДР санкций.

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