Москва, 21 ноября 2019, 12:38 — REGNUM Объём торгового обмена между Россией и Катаром вырос на 243,7% в 2018 году. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Катара Али Аль-Кувари в рамках заседания четвертой совместной российско-катарской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Встреча прошла 20 ноября в Москве. В ходе мероприятия стороны обсудили основные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Катара. Затронули проблемы совершенствования нормативно-правовой базы, развития сотрудничества в области энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта, а также перспективы расширения совместных проектов.
Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Катар — один из стратегически важных партнеров России на Ближнем Востоке.
За девять месяцев 2019 года взаимный товарооборот между Россией и Катаром достиг 53,5 миллионов долларов.
Министр торговли и промышленности Катара Али Аль-Кувари, в свою очередь, заявил, что необходимы более согласованные усилия на государственном и частном уровнях в целях стимулирования торговли и инвестиций.
В последние годы, как отметил Аль-Кувари, в отношениях между Катаром и Россией наблюдается значительный рост.
Так, за 2018 год объем торгового обмена между двумя странами вырос на 243,7% и составил 1,06 миллиарда катарских риалов по сравнению с 307,6 миллионами в 2017 году.
Сейчас в Катаре работают более 50 российско-катарских компаний, созданных за счет взаимных инвестиций.