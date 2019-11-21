Москва, , 12:38 — REGNUM Объём торгового обмена между Россией и Катаром вырос на 243,7% в 2018 году. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Катара Али Аль-Кувари в рамках заседания четвертой совместной российско-катарской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Встреча прошла 20 ноября в Москве. В ходе мероприятия стороны обсудили основные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Катара. Затронули проблемы совершенствования нормативно-правовой базы, развития сотрудничества в области энергетики, промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта, а также перспективы расширения совместных проектов.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Катар — один из стратегически важных партнеров России на Ближнем Востоке.

«Итоги проведенной в этом году совместной работы еще раз подтвердили нашу обоюдную заинтересованность и твердое намерение и дальше прикладывать максимум усилий для развития российско-катарских экономических и гуманитарных связей», — заключил Новак.

За девять месяцев 2019 года взаимный товарооборот между Россией и Катаром достиг 53,5 миллионов долларов.

Министр торговли и промышленности Катара Али Аль-Кувари, в свою очередь, заявил, что необходимы более согласованные усилия на государственном и частном уровнях в целях стимулирования торговли и инвестиций.

В последние годы, как отметил Аль-Кувари, в отношениях между Катаром и Россией наблюдается значительный рост.

Так, за 2018 год объем торгового обмена между двумя странами вырос на 243,7% и составил 1,06 миллиарда катарских риалов по сравнению с 307,6 миллионами в 2017 году.

Сейчас в Катаре работают более 50 российско-катарских компаний, созданных за счет взаимных инвестиций.