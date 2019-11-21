Симферополь, , 12:30 — REGNUM Заявления украинской стороны о недостаче вооружения и оборудования на переданных Россией кораблях напоминают анекдот. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, передает 21 ноября РИА Новости.

По его словам, власти Украины следуют известному принципу, что в более чудовищную ложь поверят быстрее. Обвинениями в адрес РФ Киев уводит внимание от самого главного.

«Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова», — сказал Иоффе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия вернула Украине три корабля, задержанные в российских водах годом ранее. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на кораблях не хватает «плафонов, розеток и унитазов», один из моряков посетовал на пропажу его нижнего белья, а президент Владимир Зеленский отметил, что попросит Россию вернуть «всё, что там было».

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