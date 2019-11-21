Москва, 21 ноября 2019, 12:26 — REGNUM Россия должна понять, что вытаптывание в грязь Великой Октябрьской социалистической революции неизбежно приводит к прославлению нацизма заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Самые традиционные ценности Европы вековые — были отражены в трудах идеологов нацизма и, в частности, трудах Адольфа Гитлера, полагается эксперт.
Как ранее заявлял Кедми, выстраивание единой европейской армии возможно только вместе с Четвертым рейхом, который будет направлен против России.
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