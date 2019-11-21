Киев, , 12:23 — REGNUM Бывший президент Украины, депутат Верховной рады нынешнего созыва Петр Порошенко на полях конгресса Европейской народной партии встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже.

Об этом сам Порошенко сообщил через социальные сети 21 ноября.

Отметим, что отчет бывшего президента Украины получился очень коротким.

«Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России как страны агрессора должны быть продолжены до восстановления территориальной целостности Украины», — информирует Порошенко.

Другие подробности он не сообщает.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 20 ноября, Порошенко провел развернутую встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Согласно официальному пресс-релизу партии «Солидарность», стороны обсудили последнее развитие событий в Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований безопасности Минских договоренностей.